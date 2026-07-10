Gremios del turismo piden acelerar decreto para fortalecer el Registro Nacional

Los principales gremios del turismo en Colombia hicieron un llamado al Gobierno nacional para que avance en la expedición del decreto que busca fortalecer el Registro Nacional de Turismo (RNT), una herramienta que consideran clave para combatir la informalidad y brindar mayores garantías a los viajeros.

El pronunciamiento se dio luego de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicara para comentarios el proyecto de decreto que actualizaría la reglamentación del RNT, un proceso que, según los gremios, ha sido construido en conjunto con el sector privado a través de mesas técnicas, reuniones de trabajo y observaciones al documento.

Para los empresarios, el país no puede seguir permitiendo que el Registro Nacional de Turismo se otorgue o renueve sin verificar el cumplimiento de los requisitos que ya exige la ley. En ese sentido, sostienen que el nuevo decreto permitirá fortalecer los controles, dar mayor seguridad jurídica y generar confianza entre empresarios y turistas.

Los gremios también destacaron que la consulta pública es una oportunidad para enriquecer el texto antes de su expedición definitiva y pidieron al Ministerio evaluar las observaciones de manera técnica para lograr una regulación equilibrada y ajustada a las necesidades del sector.



“Este proyecto responde además a una realidad que hoy enfrenta Colombia y que coincide con las tendencias internacionales. Los países están fortaleciendo los mecanismos de identificación, registro y control de quienes prestan servicios turísticos, con el propósito de proteger a los viajeros, fortalecer la formalidad, combatir la competencia desleal y ofrecer mayores garantías en materia de seguridad”, se lee en el comunicado.

Turismo en Colombia Foto: Unsplash

En ese contexto, insistieron en que el siguiente paso debe ser endurecer las sanciones contra quienes presten servicios turísticos sin Registro Nacional de Turismo, incumplan las obligaciones legales o entreguen información falsa a las autoridades.

Los gremios consideran que un Registro Nacional de Turismo más sólido facilitará el control por parte de las autoridades, promoverá el empleo formal, atraerá inversión y contribuirá a que el crecimiento del turismo se traduzca en mayores beneficios para las regiones y para el país.

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Finalmente, reiteraron que fortalecer el RNT no solo permitirá mejorar la competitividad del sector, sino también aumentar la confianza de los turistas nacionales y extranjeros y avanzar hacia un turismo más seguro, formal y sostenible.