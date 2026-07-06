Viajeros a San Andrés podrán adquirir la Tarjeta de Turismo antes de llegar a la isla

Los viajeros que tengan como destino el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrán adquirir de manera anticipada la Tarjeta de Turismo Digital, documento obligatorio para ingresar al territorio insular, a través de la plataforma de la aerolínea JetSMART.

La iniciativa busca facilitar el proceso de ingreso al archipiélago mediante la digitalización del trámite, permitiendo que los pasajeros gestionen este requisito antes de su viaje y reduciendo los tiempos de espera en el aeropuerto.

“Esta implementación hace parte de nuestro compromiso con la innovación y la mejora continua de la experiencia de viaje de nuestros pasajeros, al facilitar un trámite obligatorio de manera ágil y digital”, destacaron.

San Andrés Foto: Blu radio.

¿Por qué es obligatoria la Tarjeta de Turismo?

La Tarjeta de Turismo es un requisito establecido para todas las personas que ingresan al departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Su implementación está contemplada dentro del régimen especial del territorio insular, creado para ejercer un mayor control sobre el flujo de visitantes, proteger la capacidad de carga de las islas y contribuir a la preservación de sus recursos naturales, ambientales y culturales.



Los recursos recaudados mediante este documento son administrados por las autoridades departamentales y se destinan a financiar programas relacionados con el mantenimiento de la infraestructura turística, la prestación de servicios públicos, la protección ambiental y el fortalecimiento de proyectos que benefician a la población residente y al desarrollo sostenible del archipiélago.