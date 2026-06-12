Ingreso a playas de San Andrés tiene nuevos horarios para locales y turistas

Los turistas que tengan planes de viajar a San Andrés para estas vacaciones, así como los habitantes de la isla, deben tener en cuenta que entró en vigencia un nuevo horario para el uso de playas en este archipiélago.

¿Cuál es el nuevo horario en las playas de San Andrés?

Antes era posible estar a la orilla del mar hasta las 8 de la noche, pero ahora la Gobernación prohibió la permanencia de bañistas en estas “zonas de playa”, entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana.

La Gobernación especificó que las “zonas de playa” son aquellas destinadas al baño, recreación, tránsito, permanencia, aprovechamiento turístico, sitios de bajamar y demás espacios directamente asociados al uso recreativo de las mismas.

¿Porqué redujeron tiempo para ingresar a las playas de San Andrés?

Esta decisión se tomó luego del violento choque entre dos embarcaciones turísticas que dejó dos personas muertas. De acuerdo con las autoridades, el accidente involucró a la embarcación Mi bonita 2 y al pontón turístico Gold Fish. Este último se encontraba realizando un recorrido turístico y transportaba 14 personas al momento del suceso.



Al respecto, la Dirección General Marítima (Dimar) informó que en el momento en que fue informada del accidente activó de manera inmediata los protocolos de atención y coordinación interinstitucional.

“En articulación con la Armada de Colombia, a través de la Estación de Guardacostas de San Andrés, se desplegaron unidades de reacción rápida y personal especializado para atender la situación, facilitar el traslado de los afectados y garantizar la atención oportuna de la emergencia”, señaló en un comunicado.

Por los hechos, otras dos mujeres resultaron heridas, sin embargo, según el doctor Jainer Méndez, médico de urgencia de la ESE en San Andrés, ya están fuera de peligro.

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Entre otras decisiones tomadas está el fortalecimiento de la seguridad en las playas y embarcaderos, así como verificar la documentación en regla de los operadores turísticos.

Desde la Gobernación también se hizo énfasis en que para esta época hay condiciones cambiantes del mar, poca visibilidad en la noche, así como limitación en la capacidad de respuesta ante emergencias que pongan en peligro la vida de los bañistas.