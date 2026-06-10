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Dos personas murieron tras choque entre embarcaciones en el canal navegable de San Andrés

Al momento del accidente, que dejó otras dos personas heridas, una de las embarcaciones involucradas realizaba un recorrido turístico con 14 personas a bordo.

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Mar de San Andrés, referencia.
Foto: Armada
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas tras un siniestro marítimo ocurrido este miércoles en el canal navegable de San Andrés, según informó la Dirección General Marítima (DIMAR) a través de la Capitanía de Puerto del archipiélago.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Autoridad Marítima Colombiana, el accidente involucró a la embarcación Mi Bonita 2 y al pontón turístico Gold Fish, que al momento de los hechos realizaba un recorrido turístico con 14 personas a bordo.

Como consecuencia de la colisión, dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron lesionadas. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial donde reciben atención médica especializada.

Tras recibir el reporte de la emergencia por medio del canal 16 de VHF marino, la DIMAR activó de inmediato los protocolos de atención y coordinación interinstitucional para responder a la situación.

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La entidad explicó que, en articulación con la Armada Nacional, a través de la Estación de Guardacostas de San Andrés, fueron desplegadas unidades de reacción rápida y personal especializado con el fin de atender la emergencia, facilitar el traslado de los afectados y garantizar una respuesta oportuna.

La Dirección General Marítima lamentó profundamente el accidente y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas. Además, manifestó su solidaridad con todas las personas afectadas por este hecho. Anunció, además, que iniciará las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro marítimo, determinar sus causas y establecer las medidas que correspondan conforme a la normativa vigente.

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