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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Abren Unidad de Reacción Inmediata en San Andrés para combatir aumento de criminalidad

Abren Unidad de Reacción Inmediata en San Andrés para combatir aumento de criminalidad

Desde esta semana, operará de manera permanente y con una amplia oferta de servicios ciudadanos.

URI Fiscalía San Andrés.png
Sede de la Unidad de Reacción Inmediata en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Gobernación San Andrés.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de may, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Para aumentar la recepción de denuncias y la capacidad de respuesta urgente de la Fiscalía General de la Nación, fue aperturada en las últimas horas en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina una Unidad de Reacción Inmediata (URI) que, desde esta semana, operará de manera permanente y con una amplia oferta de servicios ciudadanos.

Hasta el sector de Old Point donde estará ubicada llegó la fiscal General, Luz Adriana Camargo, para liderar la entrega de las instalaciones. Allí declaró que la URI permitirá actuar con celeridad en la fase inicial de una investigación, así como disponer de más fiscales especializados.

“No es una oficina más. Es una estructura estratégica del Sistema Penal Acusatorio diseñada para que, desde el primer momento en que ocurre un delito, la investigación se active con criterios de legalidad, técnica y respeto por los derechos fundamentales”, afirmó la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.

“A los habitantes de San Andrés les reitero: esta URI fortalece la capacidad del Estado para proteger a las víctimas, garantizar sus derechos y avanzar hacia juicios con pruebas sólidas y legales. Esta puesta en marcha también responde a una política de trabajo territorial, que reconoce las necesidades específicas de cada región”, agregó la fiscal general.

Las capacidades instaladas en la URI permitirán actuar con celeridad en la fase inicial de una investigación y con disponibilidad de fiscales especializados en el abordaje de situaciones de flagrancia y la orientación de actos urgentes.

La infraestructura inaugurada cuenta con dos niveles. En el primero se ubican las carceletas transitorias, dependencias de policía judicial y salas de entrevistas de la Defensoría Pública. En el segundo, los despachos de fiscales, asistentes de fiscales, Sección de Análisis Criminal (SAC), salas de espera, áreas de apoyo operativo y espacios para el bienestar de los servidores y de los usuarios.

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