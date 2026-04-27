Suspenden construcción de nuevo hospital de San Andrés, Santander: denuncian corrupción

La construcción de la nueva infraestructura de la E.S.E. Hospital San José, en el municipio de San Andrés, Santander, fue suspendida, generando preocupación entre los habitantes ante la posibilidad de que la obra quede inconclusa.

El proyecto, que contemplaba una inversión cercana a los $16.400 millones enfrenta serios cuestionamientos, luego de que el contratista advirtiera que los recursos ya no son suficientes para completar la totalidad de la obra. A pesar de que se han ejecutado alrededor de $7.400 millones, el presupuesto actual solo permitiría avanzar hasta el 55% de la construcción prevista.

"Van a suspender una obra de 16.000 millones porque, según el contratista, no les alcanza el recurso para hacerla toda", indicó un veedor del municipio a Blu Radio.

Según lo discutido en mesas técnicas, esto se traduce en la edificación de aproximadamente 2.400 metros cuadrados de los más de 4.100 proyectados inicialmente, dejando en el aire la culminación del centro asistencial.



Inconsistencias en el contrato

Durante el seguimiento al contrato, veedores han detectado inconsistencias que aumentan las dudas sobre la planeación del proyecto, entre ellas variaciones en los costos sin justificación clara, modificaciones sin respaldo técnico suficiente y la ausencia de documentos clave en etapas iniciales.



Además, se han encendido alertas desde el Ministerio de Salud, donde se advirtió que, si no se logran sustentar adecuadamente los cambios realizados, podrían iniciarse procesos para exigir la devolución parcial o total de los recursos, así como eventuales acciones legales.

La paralización de las obras profundiza la incertidumbre sobre el futuro del hospital que, en su momento, fue presentado como una solución clave para mejorar la atención en salud en esta zona del departamento. Hoy, la comunidad teme que el proyecto termine convertido en un “elefante blanco”.