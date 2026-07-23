La nueva propuesta gastronómica en Cartagena inspirada en la historia y arquitectura de la ciudad

La gastronomía se ha consolidado como uno de los principales motivos para visitar Cartagena y hoy ocupa un lugar protagónico en la experiencia de quienes buscan descubrir la ciudad a través de su cultura y su patrimonio.

Se conoció una nueva propuesta gastronómica para Cartagena a través de Four Seasons Hotel and Residences, que reúne distintos conceptos culinarios y experiencias para diferentes momentos del día.

Nuevos conceptos gastronómicos

Espacios de gastronomía en Cartagena. Suministrada.

Distribuidos entre edificios históricos cuidadosamente restaurados, los distintos conceptos invitan tanto a huéspedes, como a locales, a recorrer la propiedad desde el primer café de la mañana hasta el último cóctel de la noche. Juntos conforman una propuesta que combina tradición, creatividad y hospitalidad, convirtiendo al hotel en un nuevo destino gastronómico para la ciudad.



"Cada restaurante y bar fue concebido con una personalidad propia, pensando en distintos momentos del día y diferentes maneras de reunirse. Aunque cada uno tiene un carácter distinto, todos comparten una misma esencia: hacer que tanto huéspedes como locales encuentren un lugar al que siempre quieran volver", afirmó Alejandro Soria, director de alimentos y bebidas de Four Seasons Hotel and Residences Cartagena.

Entre los espacios que dan vida a esta propuesta se encuentra Pizzeria Della Chiesa, ubicada en un edificio que anteriormente fue la Iglesia de la Veracruz y más tarde el Teatro Cartagena. Fiel a la vera pizza napolitana, recupera el espíritu de encuentro que históricamente ha caracterizado este espacio, con una propuesta pensada para compartir tanto en el almuerzo como en la cena.

A pocos pasos, Café Rialto celebra la riqueza de la cultura cafetera colombiana a través de una selección de cafés de especialidad provenientes de distintas regiones del país. Su carta de desayuno y almuerzo se complementa con panadería recién horneada, repostería artesanal y productos tradicionales colombianos acompañan una propuesta concebida para disfrutar desde el primer café del día hasta una conversación pausada.

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La experiencia continúa en Atrio, el corazón social del hotel. Bajo un imponente techo de cristal, con pisos de mármol blanco y negro, carpintería en madera y exuberante vegetación.

Durante el día, su propuesta invita a disfrutar cafés de especialidad y una selección de bocados ligeros, mientras que al caer la tarde se transforma en el escenario ideal para el aperitivo, con vinos por copa, cócteles clásicos y pasabocas. Cada sábado en la tarde, la experiencia se complementa con música en vivo, convirtiendo a Atrio en un lugar para reunirse y disfrutar del ambiente del hotel.

Restaurantes en Cartagena. Suministrada.

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En ese mismo espacio, El Patio del Limonar ofrece un desayuno buffet que celebra la riqueza gastronómica de Colombia. Frutas frescas, panes colombianos, jugos tradicionales y preparaciones regionales conviven con una selección de clásicos internacionales, en un espacio donde los sabores locales marcan el inicio del día.

También, en el histórico Club Cartagena, se encuentra Bar Lelarge, nombrado en honor al arquitecto Gastón Lelarge. Este rinde homenaje a la elegancia de la década de 1950 con una cuidada selección de destilados, vinos y cócteles de autor. El ambiente está pensado, tanto para encuentros animados como para conversaciones más pausadas, acompañadas por bocados para compartir.

En este mismo edificio, The Grand Grill by Major Food Group evoca el glamour de la América de mediados del siglo XX y el Caribe, combinando referencias clásicas con una sofisticación contemporánea. Su cocina pone en valor los mejores ingredientes de Colombia, una excepcional selección de carne de res estadounidense, martinis clásicos y los grandes íconos del steakhouse.