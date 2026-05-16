Las 10 mejores ciudades del mundo para el arte y la cultura, según Time Out: hay una latinoamericana

El acceso a museos, conciertos, galerías, festivales y experiencias culturales sigue siendo uno de los principales atractivos de las grandes capitales del mundo. Bajo esa premisa, Time Out elaboró su ranking de las 10 mejores ciudades del planeta para vivir el arte y la cultura en 2026, una clasificación construida a partir de la opinión de más de 24.000 habitantes de más de 150 ciudades.

Según explicó la publicación, los participantes calificaron la calidad y la asequibilidad de la oferta cultural de sus ciudades, además de señalar cuáles son sus mayores fortalezas artísticas. El listado también incorporó la evaluación de editores, escritores y expertos locales de Time Out, quienes eligieron los destinos que consideran más atractivos actualmente para las artes y la creatividad.



Londres lidera el ranking cultural de 2026

El primer lugar fue para Londres. Time Out aseguró que la capital británica “tiene mucho que ofrecer”, destacando su diversidad cultural, su escena gastronómica y la facilidad de acceder a propuestas artísticas para todos los públicos y presupuestos.

En la segunda posición apareció París, ciudad que, según la publicación, “siempre ha acogido con los brazos abiertos tanto a figuras culturales ilustres como a talentos emergentes de la vanguardia”. El podio lo completó Nueva York, reconocida por sus museos, galerías, producciones teatrales y legado musical.

Dentro de las primeras posiciones también figuran Berlín, Ciudad del Cabo y Melbourne, ciudades destacadas por sus escenas alternativas, festivales y espacios culturales contemporáneos.



São Paulo, la única latinoamericana dentro del top 10

La representación latinoamericana en el listado estuvo a cargo de São Paulo, ubicada en la séptima posición. Time Out describió a la ciudad brasileña como “uno de los epicentros más importantes de Latinoamérica para las artes visuales”.

La revista destacó espacios como el MASP, la Pinacoteca y el Instituto Tomie Ohtake, además de ferias internacionales como SP-Arte. Según el medio, São Paulo logra combinar instituciones históricas con un mercado contemporáneo que impulsa nuevas propuestas artísticas y culturales.

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El ranking de las 10 mejores ciudades para vivir el arte y la cultura en 2026 lo completan Madrid, Florencia y Cracovia, destinos reconocidos por su patrimonio histórico, museos y una amplia agenda cultural durante todo el año.