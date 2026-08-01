Las místicas cuevas de más de 200 años que puede visitar a menos de dos horas de Bogotá

A menos de dos horas de Bogotá existe un destino que combina naturaleza, historia y un legado ancestral que aún permanece entre montañas y formaciones rocosas. Sus cuevas, con más de 200 años de antigüedad, fueron consideradas un lugar sagrado por los muiscas y hoy se han convertido en un atractivo para quienes buscan planes diferentes sin alejarse demasiado de la ciudad.

Ese lugar es Tenjo, en Cundinamarca. De acuerdo con información del Concejo Municipal, las cuevas se formaron de manera natural por la acción del agua, el viento y los movimientos de la tierra. Alcanzan una profundidad cercana a los 45 metros y fueron utilizadas por los muiscas para realizar ceremonias y fortalecer su relación con la naturaleza, razón por la que conservan un importante valor histórico y cultural.

Tenjo

¿Por qué las cuevas de Tenjo fueron un lugar sagrado para los muiscas?

Según la información oficial, estas cuevas también fueron utilizadas como un espacio para compartir conocimientos relacionados con la agricultura y el arte, lo que fortaleció su importancia dentro de la cultura muisca.

En el municipio todavía se conservan varios vestigios arqueológicos, entre ellos:



24 piedras con arte rupestre .

. Hallazgos ubicados en las veredas Chincé , Chitasugá y Churuguaco Alto .

, y . Formaciones rocosas asociadas con el paso de comunidades indígenas.

Además del recorrido por las cuevas, los visitantes pueden disfrutar de un mirador con vista al valle de Tenjo y realizar actividades como senderismo, avistamiento de aves y observación de flora y fauna.

Templo Tenjo Foto: Alcaldía de Tenjo

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¿Qué otros lugares turísticos se pueden visitar en Tenjo?

Quienes visitan este municipio también pueden recorrer otros escenarios que hacen parte de la historia y las tradiciones de la región.

Entre ellos se encuentran:



La serranía de Majuy , una cadena montañosa de más de 3.000 hectáreas que conecta Tenjo con Cota y Tabio y que fue considerada un lugar sagrado por los muiscas.

, una cadena montañosa de más de que conecta Tenjo con Cota y Tabio y que fue considerada un lugar sagrado por los muiscas. La Peña de Juaica, un cerro reconocido por su importancia histórica y por las leyendas que lo rodean.

Estos espacios ofrecen caminatas ecológicas y permiten conocer parte del patrimonio cultural del municipio.

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¿Por qué la Peña de Juaica es uno de los sitios más visitados?

La Peña de Juaica, cuyo significado es "territorio de la señora", fue utilizada por los muiscas como escenario para rituales y ofrendas dedicadas a sus deidades.

Con el paso de los años, este cerro también ha adquirido fama por las historias sobre presuntos avistamientos de ovnis, lo que ha despertado el interés de turistas que llegan para conocer tanto sus paisajes como las leyendas que forman parte de la tradición oral de la región.

La combinación de patrimonio arqueológico, naturaleza y senderos convierte a este municipio cundinamarqués en una opción para quienes desean descubrir un destino diferente muy cerca de Bogotá.