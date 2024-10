El trascendental cambio que tendrá Corabastos, la plaza de mercado más grande de Colombia

Durante años las plazas de mercado de Bogotá se han convertido en un atractivo turístico importante para quienes desean experimentar la auténtica cultura local. Estos espacios, más allá de ser centros de comercio, ofrecen una ventana al corazón gastronómico y cultural de la ciudad.

Plazas como la de Paloquemao, la Perseverancia y la Concordia son algunos de los destinos preferidos, no solo por su diversidad de productos, sino por la cultura gastronómica que allí nace.

Algo que no ha logrado pasar en la plaza de mercado más grande del país, Corabastos. Es por ello que la Oficina de Turismo de Bogotá, anunció el lanzamiento oficial del Corredor Turístico de Corabastos, una ruta que permitirá a visitantes y locales explorar uno de los epicentros comerciales más importantes de Colombia y Latinoamérica.

A pesar de ser uno de los epicentros gastronómicos de la ciudad, resulta sorprendente que pocos bogotanos conozcan a fondo este lugar y sean conscientes de que ofrece mucho más que las frutas y verduras que uno podría imaginar.

Corabastos quiere ser una plaza para el turismo



Este nuevo recorrido turístico es un enorme cambio de dinámicas para Corabastos, ya que combinará la tradición gastronómica, la historia y la vibrante cultura que caracteriza a esta icónica central de abastos, con un mercado que mueve miles de millones de pesos.

Corabastos, fundada en 1972, es la segunda central de abastos más grande de Latinoamérica, después de la de Ciudad de México. Ubicada en el suroccidente de Bogotá, cuenta con más de 42 hectáreas y alberga más de 5.000 locales comerciales. Opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, recibiendo un promedio de 12.000 vehículos y atendiendo a cerca de 80.000 personas diariamente.

¿Cómo funcionará el corredor turístico de Corabastos?

Este nuevo Corredor busca abrir las puertas de Corabastos al turismo, destacando su importancia económica y social. Según Andrés Santamaría, director de Turismo de Bogotá, “Corabastos no es solo el corazón del abastecimiento alimentario de Bogotá, sino también una muestra viva de la riqueza cultural y gastronómica de nuestro país. Este recorrido permitirá a los turistas conocer una faceta diferente de la ciudad, conectándolos con nuestras raíces a través de la comida y el comercio local”.

La magnitud de Corabastos es impresionante: maneja más de 13.000 toneladas de productos diariamente, con ventas promedio de $100.000 millones de pesos al día. Además, genera más de 260.000 empleos directos e indirectos, lo que la convierte en un pilar económico clave no solo para Bogotá, sino para toda Colombia.

La seguridad en el área está garantizada con un sistema robusto que incluye 65 agentes de policía, 387 guardias de seguridad, más de 100 cámaras y drones de monitoreo especializado.

Los recorridos recomendados inician desde las 5:00 a.m., cuando la actividad está en su punto más alto, y se extienden hasta las 10:00 a.m. Los turistas podrán acceder a la central por la Puerta 3, en la Avenida Carrera 80 No. 2-51.

Corabastos en Bogotá Foto: AFP

La ruta turística ofrecerá a los visitantes la oportunidad de disfrutar de algunos de los mejores platos tradicionales de todas las regiones de Colombia. Desde un delicioso calentado de fríjoles en "La Barra" hasta los innovadores ceviches de "Mariscos By Prodismar", el Corredor Turístico promete una experiencia culinaria inolvidable.

El recorrido también incluye la posibilidad de conocer el impacto social de Corabastos, destacando el trabajo del Banco de Alimentos, que distribuye toneladas de productos diariamente a poblaciones vulnerables de la ciudad, fortaleciendo la seguridad alimentaria en la región.

Santamaría también resaltó la importancia de este proyecto para el turismo local: “La inauguración del Corredor Turístico de Corabastos es una invitación para que los bogotanos y turistas descubran el papel vital que desempeña este lugar no solo en la economía, sino también en la preservación de nuestras tradiciones culinarias y culturales”.

Corabastos se consolida así como un atractivo turístico único a disposición de todos los bogotanos y también de los turistas.