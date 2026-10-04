Por esto no debería caminar descalzo en la habitación del hotel: la razón resulta escalofriante

La frecuencia con la que se limpian las habitaciones en los hoteles cambió luego de la pandemia provocada por el COVID-19 y, según lo revelado por Cheri Young, profesora de la Escuela de Gestión Hotelera Fritz Knoebel de la Universidad de Denver, algunas zonas pueden permanecer varios días sin recibir una limpieza específica.

Según la especialista en hotelería, viajes y alojamientos, durante la pandemia muchos viajeros preferían que los trabajadores no ingresaran a sus habitaciones. Esto obligó a que los establecimientos empezaran a realizar la limpieza cada dos o tres días. Con el tiempo, la práctica se mantuvo, pues representa una reducción de costos para los hoteles.

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“Cuando una habitación de hotel se limpia solo cada tres días, significa que la alfombra no se aspira a diario”, señaló Young en FOX LA. La académica agregó que “el COVID realmente inició esto. Ahora se convirtió en una norma”.

La advertencia no significa que todas las áreas tengan el mismo nivel de limpieza. Young señala que cada espacio es sometido a protocolos con distintas frecuencias y que algunos pueden quedar fuera de las tareas diarias.



Hotel - referencia // Foto: NH

¿Qué partes de una habitación de hotel reciben menos limpieza?

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Según la docente, su análisis parte de una actividad que realiza desde hace casi dos décadas, en la que pide a sus alumnos que se hospeden en hoteles que ellos elijan y revisen aspectos como la seguridad, el control de llaves y las condiciones de higiene.

Durante estas evaluaciones, los estudiantes observan lugares como la parte superior de los televisores, los baños, el interior de las almohadas de los sillones y el espacio debajo de las camas.

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De acuerdo con Young, en los últimos 10 años las habitaciones se han vuelto progresivamente más sucias. Sin embargo, existe una diferencia frente a los baños, pues afirma que estos espacios siguen siendo sometidos a protocolos de desinfección.

Entre las zonas que podrían recibir menor atención de limpieza están aquellas que no requieren una limpieza exhaustiva después de cada huésped o que no tienen un protocolo de mantenimiento específico.

¿Por qué las habitaciones de hotel se limpian con menor frecuencia?

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Young también relacionó el cambio con la contratación de personal a través de agencias para atender los periodos de mayor ocupación. Esta modalidad permite a los hoteles complementar su equipo cuando aumenta la demanda, pero puede dificultar el seguimiento de algunas tareas que no se realizan todos los días.

Una persona contratada temporalmente puede no saber cuándo se limpiaron por última vez determinadas zonas ni conocer todas las tareas que requiere una habitación. La especialista puso como ejemplo los zócalos y la parte superior del televisor.

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En cambio, una empleada contratada directamente por el hotel puede llevar un seguimiento de esas labores y recordar qué áreas requieren atención periódica.

La dificultad para conseguir trabajadores de limpieza también influye. Young señaló que se trata de una labor exigente y que los hoteles enfrentan problemas para encontrar personal. Aumentar el pago por hora puede reducir los márgenes de los establecimientos, por lo que algunas tareas pueden terminar realizándose con menor frecuencia.

Habitación de hotel // Foto: Instagram Motel Torremolinos

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¿Por qué recomiendan no caminar descalzo en la habitación?

Las recomendaciones de la experta se enfocan en las zonas de la habitación donde puede acumularse suciedad entre una limpieza y otra. Según recordó, estudios científicos anteriores han revelado que las cubiertas de cama, los controles remotos y los cables de teléfono se encuentran entre los puntos con mayor presencia de gérmenes y bacterias en una habitación de hotel.

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Debido a esto, Young aconsejó a los viajeros evitar caminar descalzos en las habitaciones y no permitir que bebés o niños se sienten o jueguen directamente sobre el piso.

Además, recomendó llevar toallas desinfectantes durante los viajes y utilizarlas para limpiar superficies de contacto frecuente, como manijas y otros elementos de la habitación. La comparación que planteó es hacerlo de una forma similar a la higiene de superficies que algunas personas realizan durante un viaje en avión.

La recomendación parte de una diferencia entre la limpieza visible de una habitación y aquellas tareas que requieren mayor frecuencia o seguimiento. Para la especialista, conocer qué zonas reciben atención periódica permite a los huéspedes tomar medidas adicionales durante su estadía.