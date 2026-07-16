Por qué cada vez más gente viaja sola: la revolución de quienes eligen descubrir el mundo a su ritmo

Esperar a que los amigos coincidan en fechas de vacaciones o que el grupo se ponga de acuerdo en un destino ha dejado de ser un requisito para explorar el mundo. En la actualidad, viajar solo se ha consolidado como una de las tendencias con mayor crecimiento en el sector turístico, transformándose de una opción de último recurso en una elección deliberada y deseada.

El nuevo perfil del "solo traveler"

Lejos de la antigua imagen que vinculaba los viajes en solitario únicamente con mochileros o aventureros experimentados, el perfil actual es mucho más diverso. Hoy en día, esta tendencia es impulsada por profesionales que buscan desconectarse, personas que celebran logros personales o viajeros que simplemente no desean posponer más el destino de sus sueños.

Un aspecto destacado es el liderazgo de las mujeres en este cambio cultural

Motivadas por la autonomía y la libertad, buscan diseñar itinerarios que se alineen perfectamente con sus intereses personales, ya sea en áreas como el bienestar, la gastronomía, el arte o la naturaleza.

Una industria que elimina barreras

El sector turístico ha tomado nota de este fenómeno y ha comenzado a adaptar su oferta para satisfacer las necesidades de quienes viajan por cuenta propia. Atrás quedaron los días en que viajar solo implicaba pagar de más; ahora, hoteles, cruceros y operadores ofrecen habitaciones individuales sin sobrecostos.



Turismo en Panamá Foto: Unsplash

Además, han surgido grupos diseñados específicamente para viajeros solos y recorridos exclusivos para mujeres, permitiendo combinar la independencia con la oportunidad de conocer personas con intereses similares.

El impacto de los datos y el bienestar

Las estadísticas confirman que no se trata de una moda pasajera. Según el Annual Report de Fora Travel, las búsquedas relacionadas con "solo travel" se dispararon un 132 % en el último año, mientras que las reservas para 2026 ya muestran un incremento del 28 %.

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Fora, reconocida por TIME como una de las empresas más influyentes en 2025, destaca que este auge responde a una inversión en crecimiento personal y bienestar. Viajar solo no es sinónimo de soledad, sino de libertad absoluta para elegir el destino y modificar el itinerario según el deseo del momento.

Esta ciudad de Latinoamérica ganó el 'Oscar del turismo': muy cerca de Colombia Foto: Image Fx

En un mundo que valora cada vez más las experiencias significativas, muchas personas están descubriendo que su mejor compañía para la próxima aventura podrían ser ellos mismos.