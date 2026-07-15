Preparar la maleta para un viaje de descanso, ya sea hacia un clima cálido o hacia una capital elevada, implica mucho más que elegir el vestuario adecuado. Un factor determinante, y a menudo ignorado por los viajeros, es cómo la altitud del destino altera drásticamente la resistencia de la piel frente al sol.

La creencia popular de que solo debemos extremar precauciones bajo el sol del Caribe es un mito que la ciencia busca desmantelar para proteger la salud cutánea de los turistas.

Personas tomando el sol en una playa. Foto: creada con IA, Gemini.

El factor geográfico

La realidad científica es compleja y depende directamente de la ubicación geográfica de nuestras vacaciones. A medida que ascendemos a una montaña o visitamos ciudades de gran altitud, la capa de la atmósfera se vuelve más delgada y limpia.

Esto significa que filtra mucho menos la radiación ultravioleta, dejando la piel más expuesta. Datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que por cada 1.000 metros de incremento en la altitud, la intensidad de los rayos UV aumenta entre un 10% y un 12%.



Por tanto, un destino de montaña puede ser incluso más agresivo para el rostro que una tarde en la playa.

El peligro de los días nublados y el "filtro desgastado" Muchos viajeros cometen el error de bajar la guardia cuando el clima es templado o el cielo está nublado. Sin embargo, en zonas altas, la piel sufre un estrés oxidativo continuo que acelera la aparición de líneas de expresión y la pérdida de elasticidad mucho antes de lo previsto.

Según estudios recientes, el riesgo de daño acumulativo en el ADN celular y el fotoenvejecimiento se acelera drásticamente en estas regiones, incluso en días completamente grises.

Cómo cuidar quemaduras en la piel Freepik

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Isa Werner, experta de la firma Ringana, señala que "adaptar el factor de protección solar al destino no es una sugerencia estética, es una necesidad matemática".

Innovación en fotoprotección para el viajero consciente

Para responder a estas variaciones, la industria ha desarrollado soluciones versátiles como las de Ringana, una empresa pionera en cosmética natural y sostenible. Para destinos de altura, se recomiendan fórmulas con filtros minerales puros como el óxido de zinc, que ofrecen una barrera física inmediata.

Por ejemplo, el FRESH Sunscreen Face SPF 30 es ideal para zonas altas, mientras que para destinos a nivel del mar, opciones más fluidas como el SPF 25 proporcionan la cobertura exacta necesaria cuando la atmósfera vuelve a ser densa y protectora.