Sabores típicos, coctelería y música: el brunch de los sábados que conquista en Corferias

En el dinámico sector de Corferias, se ha logrado consolidar una propuesta gastronómica que rompe con la tradición dominical de la capital colombiana. Hay un lugar que ofrece una experiencia que combina la riqueza de los sabores locales con un ambiente festivo y relajante, posicionándose como un referente para locales y turistas.



Una apuesta por la diferenciación los sábados

A diferencia de la mayoría de los hoteles en Bogotá que centran su oferta de brunch los domingos, el Hilton decidió hace tres años dar un giro estratégico. Según explicó Luis González, gerente outlets de Hilton Bogotá Corferias, la iniciativa surgió para marcar una diferencia en el mercado: “Anteriormente lo hacíamos los domingos, desde hace 3 años hicimos el cambio al segmento de los sábados queriendo contemplar una diferenciación o un brunch diferente al de Bogotá”.

Brunch Foto: cortesía

Este espacio, que funciona de 12:00 p. m. a 4:00 p. m., cuenta con una vista privilegiada hacia los cerros orientales y una terraza donde se vive la cocina en directo.

Buffet Foto: Blu Radio

La oferta es dinámica; aunque se mantienen siete estaciones fijas, cada semana hay una temática internacional distinta. “Cada sábado tenemos una barra representativa a diferentes técnicas o países. Hoy tenemos una de pastas, el otro sábado podemos tener una hacia España”, comentó González.



Sabores de la tierra y coctelería de autor

El sello colombiano es el protagonista indiscutible, especialmente el antepenúltimo sábado de cada mes, cuando el brunch se dedica exclusivamente a la gastronomía nacional con actividades como tejo, bolirrana y una parrilla en vivo que incluye chicharrón y rellena.

La propuesta de bebidas también busca resaltar lo local. El open bar incluye cócteles de autor creados con insumos de proximidad. “Estamos cerca a Paloquemao, entonces nos queda superfácil encontrar todos los ingredientes... nos basamos mucho a eso, a impulsar y demostrar lo que tenemos en Colombia”, destacó González.



Experiencias más allá del plato

Uno de los mayores atractivos que ha impulsado el éxito de este brunch es la posibilidad de disfrutar de las instalaciones de bienestar del hotel. “Si reservas con anticipación tienes la opción de ingresar a nuestras zonas húmedas... es un super plan porque es todo completo, puede ser familiar, puede ser plan romántico o un plan de chicas”, afirma Luis González. Los asistentes pueden elegir entre relajarse en la piscina y el turco antes o después de disfrutar del buffet.



Buffet Foto: cortesía

Para las familias, el entretenimiento incluye música en vivo —que varía desde DJ hasta mariachis en fechas especiales— y una estación de postres donde un pastelero prepara delicias al momento, como obleas o brownies personalizados.

El restaurante del hotel OKA Grill House, está ubicado en el cuarto piso, el hotel ofrece una experiencia que combina la riqueza de los sabores locales con un ambiente festivo y relajante, posicionándose como un referente para locales y turistas.