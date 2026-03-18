Turismo en Colombia arranca 2026 con caída en ocupación, empleo e ingresos hoteleros

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO) informó que el sector de alojamiento turístico registró una desaceleración en enero de 2026, evidenciada en la caída de indicadores clave como la ocupación, el empleo y los ingresos, según los resultados de la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) del DANE. Este comportamiento marca un inicio de año más débil frente al mismo periodo de 2025 y refleja un menor dinamismo en la actividad turística del país.

De acuerdo con el informe, el porcentaje de ocupación hotelera a nivel nacional se ubicó en 49,7 %, lo que representa una disminución de 0,8 puntos porcentuales en comparación con enero del año anterior. El análisis regional muestra que siete de las doce zonas evaluadas presentaron caídas, siendo Bogotá, el Caribe y el Eje Cafetero las regiones con mayores descensos, lo que evidencia una moderación en la demanda turística en varios destinos estratégicos.

En materia de empleo, el sector también registró una reducción, con una variación de -3,1 % en el personal ocupado a nivel nacional. Las mayores contracciones se presentaron en San Andrés y Providencia, Llanos Orinoquía y la Amazonía. Esta tendencia sugiere que los establecimientos de alojamiento realizaron ajustes en sus niveles de contratación como respuesta a la menor ocupación y a cambios en el flujo de turistas durante el inicio del año.

Por su parte, los ingresos reales del sector mostraron una caída de 4,1 % a nivel nacional, confirmando el menor dinamismo económico de la actividad. Entre las regiones más afectadas se encuentran Bogotá D.C., San Andrés y Providencia y Cartagena, mientras que algunas zonas como la Amazonía, la región Central y el Golfo de Morrosquillo registraron incrementos, reflejando un comportamiento desigual en el desempeño turístico del país.



Finalmente, COTELCO advirtió que estos resultados evidencian la necesidad de fortalecer la competitividad del sector turístico en Colombia. El gremio reiteró la importancia de reducir la informalidad en la prestación de servicios, promover la formalización empresarial y garantizar condiciones equitativas para los actores del mercado.