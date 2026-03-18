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Blu Radio  / Turismo  / Turismo en Colombia arranca 2026 con caída en ocupación, empleo e ingresos hoteleros

Turismo en Colombia arranca 2026 con caída en ocupación, empleo e ingresos hoteleros

Con base en la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA), el sector turístico se vio afectado especialmente en ciudades clave como Bogotá, San Andrés y Cartagena.

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