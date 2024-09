Esta es la carretera más larga del mundo: pasa Colombia, pero peligrosa selva la bloquea

Hay cientos de viajeros que cada año buscan asumir un reto: atravesar el continente americano de norte a sur o de sur a norte. Para la suerte de muchos, esta travesía puede ser posible gracias a una carrera de 48.000 kilómetros.

Se trata de la vía Panamericana, la cuan recorre América desde Alaska, en Estados Unidos, hasta la Patagonia, en Argentina, atravesando una gran cantidad de países y diversos paisajes.

Sin embargo, a pesar de su gran extensión, la carretera Panamericana no es una vía completamente continua y pavimentada en toda su longitud. Existen algunos tramos que aún no están construidos o que presentan interrupciones debido a factores geográficos o políticos.

¿Cuál es la vía Panamericana en Colombia?

La carretera en Colombia recorre una gran parte del territorio nacional, pasando por diversas regiones como Antioquia, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca.

Pero es precisamente en Colombia donde la vía sufre su mayor interrupción, esto exactamente en la frontera con Panamá, en la selva del Tapón del Darién.

Esta región selvática y pantanosa presenta condiciones extremas que han impedido la construcción de una vía continua en este punto.

Esta el vía Panamericana en mapa:

Mapa de la vía Panamericana. Imagen de DW.

¿Dónde empieza y dónde termina la Carretera Panamericana?

La vía empieza en Alaska, Estados Unidos en termina en Tierra del Fuego, Argentina.

La Carretera Panamericana atraviesa una gran cantidad de países, desde Canadá y Estados Unidos hasta Argentina, pasando por México, Centroamérica y Sudamérica. Algunos de los países que incluyen son:



Canadá

Estados Unidos

México

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Colombia

Ecuador

Perú

Chile

Argentina

En 2016 un ciclista decidió cruzar todo el continente por esta vía. En su increíble viaje por 14 países Santamaría desafió montañas nevadas, calor desértico y animales salvajes. Logró recorrer la carretera panamericana en bicicleta en el menor tiempo de la historia: 117 días y 5 horas.

“Las primeras dos semanas son muy difíciles porque te das cuenta que todo el entrenamiento no te prepara para los cambios climáticos como la lluvia, la nieve, el aire que no deja avanzar y para circunstancias adversas. Pensé que no estaba listo; cuando estás en Prudhoe Bay te sientes muy pequeño para la aventura", señaló el ciclista.