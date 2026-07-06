Casi 1.000 toneladas: arranca segunda fase de organización de kits en ayuda a Venezuela

La respuesta solidaria frente a la emergencia en Venezuela continúa creciendo con el respaldo de miles de empresas y ciudadanos. Hasta el momento, 4.223 familias ya han recibido ayuda humanitaria, mientras que 156 toneladas de suministros se encuentran en territorio venezolano listas para su distribución, como parte de un esfuerzo conjunto que ha movilizado a distintos sectores en Colombia.

"De la zona cero, estamos atendiendo, también hacia la izquierda, donde hay afectaciones y damnificados, pero también hacia la derecha porque ese espacio se quedó encerrado y hoy no tienen cómo surtirse alimentos porque lamentablemente tienen que pasar por la zona cero, donde en este momento hay problemas de salud pública por la cantidad de cadáveres que tenemos en esa zona", señaló Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede.

En total, la operación humanitaria ha logrado consolidar cerca de mil toneladas de asistencia, lo que refleja la magnitud del apoyo enviado desde Colombia hacia las zonas más afectadas. Sin embargo, la Fundación Juntos Se Puede anunció el cierre de la primera fase de recolección de donaciones, una decisión que no implica el fin de la ayuda, sino el inicio de una nueva etapa de organización.

A partir de ahora, la prioridad será la clasificación y armado de kits humanitarios, por lo que la fundación hizo un llamado a la ciudadanía a donar tiempo y voluntariado. La meta es contar con más de 200 voluntarios en cada una de las sedes habilitadas en Vice, Corferias y la Fundación Juntos Se Puede, donde se adelantarán las labores de empaquetado.



Los kits incluirán diferentes tipos de asistencia, entre ellos alimentos, productos de higiene, elementos para bebés, ropa, artículos para la niñez y atención médica. Estos últimos serán destinados a hospitales en La Guaira y también a puntos de atención improvisados en algunos establecimientos de Farmatodo que resultaron saqueados y hoy funcionan como centros de atención.

Terremotos en Venezuela // Foto: AFP

La fundación también habilitó un formulario para que las familias afectadas puedan reportar su ubicación y necesidades específicas, con el fin de mejorar la distribución de la ayuda. Además, se prevé la entrega de 100 mil kits a lo largo de la operación, junto con la activación del transporte terrestre para agilizar la llegada de los insumos a las zonas más afectadas.

Finalmente, la iniciativa humanitaria también ha extendido su apoyo a colombianos que se encontraban en territorio venezolano durante la emergencia. Según la directora de la Fundación Juntos Se Puede, Ana Karina García, el esfuerzo conjunto ha sido clave para responder a la crisis y garantizar que la ayuda llegue de manera más rápida y organizada a quienes más lo necesitan.