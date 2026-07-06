Latam abre nueva ruta hacia Venezuela y flexibiliza cambios tras emergencia por doble terremoto

Una nueva ruta temporal entrará en operación con Latam Airlines. Luego de los dos terremotos que golpearon a Venezuela y ha dejado miles de damnificados hasta el momento. La aerolínea habilitó a partir de hoy un nuevo vuelo Bogotá- Barcelona, Venezuela, que busca facilitar el desplazamiento de pasajeros hacia una de las zonas del país que requiere mayor conectividad en medio de la contingencia.

La aerolínea informó que esta ruta estará disponible durante todo el mes de julio. Así mismo, entra en operación en Bogotá los lunes y viernes a las 7:35 de la mañana, mientras que el regreso desde Barcelona se realizará esos mismos días a las 11:40 de la mañana, hora local de Venezuela, ampliando así las opciones de transporte entre ambos países.

#AtenciónPasajeros: Debido a la emergencia en Venezuela, habilitamos flexibilidades para nuestros pasajeros. Si viajas entre Bogotá y Caracas, el lunes 6 de julio operaremos vuelos entre Bogotá y Barcelona (Venezuela) para apoyar la conectividad en la ruta. pic.twitter.com/X71vy6a0ea — LATAM Colombia (@LATAM_CO) July 3, 2026

“La ruta a Barcelona es una nueva opción para fortalecer la conectividad de Venezuela con el mundo dada la afectación del aeropuerto de Caracas y las dificultades para el reinicio de su operación en condiciones normales”, mencionó Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

La compañía señaló que los pasajeros con vuelos programados entre el 25 y el 31 de julio podrán modificar sus reservas sin asumir costos adicionales, ni penalidades, con el propósito de brindar mayor flexibilidad durante esta situación excepcional.



Entre las alternativas disponibles se encuentra la posibilidad de cambiar la fecha del viaje hasta por un año después de la originalmente programada, solicitar el reembolso total del valor del tiquete o modificar el destino final hacia las ciudades de Cúcuta, Riohacha o Barcelona, según las necesidades de cada pasajero.

La aerolínea también recomendó a los usuarios verificar permanentemente el estado de sus vuelos a través de sus canales oficiales y realizar allí mismo cualquier modificación en sus reservas. Asimismo, recordó que quienes requieran atención personalizada podrán comunicarse mediante la línea telefónica de servicio al cliente o por el canal de WhatsApp habilitado para atender las solicitudes relacionadas con esta emergencia.