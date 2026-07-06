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Más de 200 toneladas de ayudas han sido recogidas en Barranquilla para víctimas en Venezuela

Del total de las ayudas, 124 toneladas ya han sido entregadas en La Guaira.

Ayudas humanitarias con medidas.jpeg
El centro de acopio habilitado en Barranquillita está operando las 24 horas.
Alcaldía de Barranquilla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

Los barranquilleros siguen manifestando su generosidad con la donación de ayudas humanitarias dirigidas a Venezuela, las cuales están siendo recibidas en varios centros de acopios, parroquias y otros espacios de iniciativa comunitaria.

Uno de los principales puntos de acopio habilitados en la ciudad es el que mantiene la Alcaldía Distrital en el corazón del mercado de Barranquillita, donde se han recaudado 208 toneladas de alimentos no perecederos, productos de aseo, medicinas y otros elementos de primera necesidad.

El alcalde Alejandro Char destacó que las primeras 124 toneladas de ayudas ya fueron entregadas en La Guaira, la zona más afectada por el doble terremoto del pasado 24 de junio en el norte de Venezuela. Anunció el mandatario distrital que en los próximos días saldrán 84 toneladas más para seguir apoyando a esta comunidad.

Char sostuvo que así, “desde Barranquilla, se ha logrado contribuir con la quinta parte de toda la ayuda internacional que ha recibido Venezuela en la primera fase de la emergencia”.

Los interesados en hacer sus aportes a favor de los damnificados pueden acercarse en cualquier momento al mencionado centro de acopio, ubicado en la carrera 43 #6-120, donde se mantienen las puertas abiertas las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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