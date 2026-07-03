Habilitan pantallas gigantes en Barranquilla para disfrutar el partido Colombia - Ghana

Barranquilla, como buena Casa de la Selección, vivirá la emoción de Colombia en el Mundial con la proyección del partido en diferentes pantallas dispuestas en la ciudad. Además de restaurantes y bares, estarán habilitadas dos fan zone: la oficial de la Federación Colombiana de Fútbol en el sector de La Luna del Río, en el Gran Malecón, y en la Plaza de la Paz, donde habrá transmisión en vivo.

La Policía Nacional dispuso un dispositivo especial de seguridad conformado por más de 1.000 uniformados con el propósito de garantizar la convivencia ciudadana, la tranquilidad y el orden público durante el encuentro entre las selecciones de Colombia y Ghana, correspondiente al Mundial de Fútbol 2026.

El general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, hace un llamado a los hinchas a vivir la fiesta del fútbol en paz, evitando el exceso en el consumo de bebidas embriagantes, respetando las normas de convivencia y acatando las recomendaciones de las autoridades.

De manera simultánea, la Policía mantendrá activos los planes de vigilancia y control en Barranquilla y su área metropolitana, con el fin de garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier situación que pueda afectar la seguridad y la convivencia ciudadana.



Vale decir que, en la fan zone, habilitada en el Malecón el ingreso será gratuito hasta completar aforo, pero no se permitirá el acceso de menores de edad ni de mujeres en estado de embarazo por razones de seguridad. La organización pide atender en todo momento las indicaciones del personal logístico, de seguridad y de emergencia, y hacer buen uso de los espacios públicos.

Además del partido, este fan zone tendrá música en vivo, djs, activaciones de marca, concursos, dinámicas y sorteos de camisetas oficiales autografiadas por la Selección Colombia. También se entregarán bonos y premios de los patrocinadores del evento.