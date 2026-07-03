La IA predice el resultado de Colombia vs. Ghana: este sería el favorito para avanzar a octavos

Colombia enfrentará este viernes a Ghana por un cupo en los octavos de final del Mundial 2026 con el rótulo de favorita, según importantes figuras como el DT de España.

Las proyecciones estadísticas dan una ventaja a la Tricolor tras la sólida fase de grupos que completó el equipo de Néstor Lorenzo, aunque advierten que será un duelo más parejo de lo que reflejan los pronósticos.

La Selección Colombia terminó como líder del grupo K luego de vencer 3-1 a Uzbekistán, superar 1-0 a Congo y empatar sin goles con Portugal, resultado que le permitió finalizar por encima del conjunto europeo. Ese rendimiento la llevó a enfrentar en los dieciseisavos de final a Ghana, que avanzó como uno de los ocho mejores terceros del torneo.

Colombia vs. Ghana // Foto: X @FCFSeleccionCol @ghanablackstars

El equipo africano comenzó su participación con una victoria 1-0 sobre Panamá, igualó 0-0 con Inglaterra y cerró la fase de grupos con una derrota 2-1 frente a Croacia. Aunque logró la clasificación, dejó algunas dudas en defensa y llega con la obligación de recuperar su mejor versión para seguir con vida en la Copa del Mundo.



¿Qué dice la inteligencia artificial sobre Colombia vs. Ghana?

Al combinar estadísticas de rendimiento, eficacia ofensiva, solidez defensiva y el desempeño de ambos equipos en el Mundial 2026, la inteligencia artificial entrega el siguiente panorama para los 90 minutos:



Victoria de Colombia: 58 %.

58 %. Victoria de Ghana: 16 %.

El análisis también proyecta que, si el partido se extiende al tiempo extra o a los penales, las opciones de clasificación de Colombia aumentan hasta un 71 %, por lo que la Tricolor aparece como la favorita para avanzar a los octavos de final.

El marcador exacto más probable

Los modelos estadísticos coinciden en que no será un compromiso con una diferencia amplia en el marcador. El resultado que aparece con mayor frecuencia en las simulaciones es un triunfo de Colombia por 2-1.

Otros marcadores que también tienen una probabilidad importante de presentarse son:



Colombia 1-0 Ghana.

Empate 1-1 al finalizar los 90 minutos.

Esto responde, en buena parte, a que ambas selecciones han mostrado orden defensivo durante el campeonato y suelen conceder pocas oportunidades de gol.

Así formó la Selección Colombia vs. Portugal en Mundial 2026 Foto: X @CONMEBOL

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¿Habrá muchos goles?

La inteligencia artificial prevé un partido relativamente equilibrado en cuanto a las anotaciones.

Existe un 52 % de probabilidad de que ambos equipos marquen, mientras que la opción de que uno de los dos termine sin anotar alcanza el 48 %.

En cuanto al total de goles, el escenario con mayor respaldo estadístico es que el encuentro tenga menos de 2,5 goles, con una probabilidad del 53 %. La posibilidad de superar esa cifra se ubica en el 47 %, lo que refleja un duelo bastante cerrado.

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Las claves que pueden definir el partido

Más allá de las cifras, hay varios aspectos futbolísticos que podrían inclinar la balanza a favor de Colombia.

El conjunto de Néstor Lorenzo llega con una de las defensas más sólidas del torneo, tras recibir apenas un gol en la fase de grupos. Además, recuperará a uno de sus jugadores más destacados: Daniel Muñoz, autor de dos goles en el Mundial y una de las grandes figuras del equipo. También se espera el regreso del lateral Johan Mojica, lo que fortalecería el juego por las bandas.

Ghana, por su parte, apostará por un planteamiento físico y por explotar la velocidad de sus atacantes para intentar sorprender a la defensa colombiana. Si consigue mantener el empate durante buena parte del compromiso, podría trasladar la presión al conjunto suramericano.

El pronóstico final

Aunque los partidos de eliminación directa suelen definirse por pequeños detalles y cualquier error puede cambiar el rumbo del encuentro, la inteligencia artificial coincide en señalar a Colombia como la selección con mayores opciones de seguir en carrera.

El pronóstico más probable es una victoria 2-1 para la Tricolor, un resultado que le permitiría instalarse en los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, el margen entre ambos equipos no es amplio, por lo que la eficacia en las áreas y las decisiones tácticas podrían terminar siendo determinantes en un compromiso que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.