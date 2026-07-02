Monserrate contra brujo de Ghana: colombianos buscan romper 'hechizo' contra la Selección Colombia

A pocas horas del decisivo encuentro entre la Selección Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, más de un centenar de aficionados se reunieron en el cerro de Monserrate, en Bogotá, para participar en una caminata y una jornada de oración con el propósito de respaldar al equipo nacional antes del compromiso. La iniciativa fue convocada a través de redes sociales y tomó fuerza durante la mañana de este jueves.

La actividad estuvo motivada por la amplia difusión que ha tenido la presencia del autodenominado brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam, quien ha asegurado públicamente realizar rituales para favorecer a la selección de su país durante el Mundial. Aunque estas afirmaciones hacen parte de creencias personales y no cuentan con sustento científico, la figura del personaje ha generado conversación entre aficionados y medios de comunicación en los días previos al partido entre Colombia y Ghana.

Desde las primeras horas de la mañana comenzaron a llegar seguidores de la Selección Colombia al sendero peatonal de Monserrate. Muchos vistieron la camiseta del combinado nacional y emprendieron el ascenso con el objetivo de combinar el ejercicio físico con una muestra simbólica de apoyo al equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Al llegar al santuario, el grupo tenía previsto realizar una oración colectiva por el buen desempeño del conjunto colombiano.

Colombianos suben a Monserrate para contrarrestar al brujo de Ghana. Foto: Blu Radio

Durante la emisión de Mañanas Blu, con Néstor Morales, en la que se informó sobre la convocatoria, se indicó que inicialmente más de 100 personas se habían inscrito mediante plataformas digitales. Nicolás Rodríguez, el periodista que realizó el cubrimiento desde Monserrate aseguró que la asistencia superó esa cifra conforme avanzó la mañana, con grupos que continuaban llegando al punto de encuentro para unirse a la caminata.



Uno de los participantes explicó que decidió asistir porque considera que cualquier muestra de respaldo puede servir como motivación para la selección, aunque reconoció que el resultado dependerá principalmente del desempeño deportivo del equipo. También señaló que aprovechó la convocatoria para realizar actividad física, una costumbre que mantiene regularmente en el cerro de Monserrate.

El fenómeno ha despertado interés debido a la notoriedad que ha alcanzado Nana Kwaku Bonsam durante distintos torneos internacionales. Según se recordó durante la emisión radial, el personaje ganó reconocimiento desde el Mundial de 2014, cuando afirmó que realizaría un conjuro contra Cristiano Ronaldo antes de un partido entre Ghana y Portugal. En la actual Copa del Mundo volvió a ser noticia tras asegurar que haría rituales dirigidos a influir en el desempeño de la selección inglesa, luego del empate entre Ghana e Inglaterra en la fase de grupos.

Durante el mismo espacio también se mencionó un mensaje publicado en redes sociales por Marcelo Roffé, psicólogo de la Selección Colombia, quien hizo referencia a la diferencia entre el trabajo de la psicología deportiva y las creencias relacionadas con la brujería. Su publicación generó múltiples reacciones entre aficionados y alimentó la conversación previa al compromiso mundialista.

Publicidad

A lo largo de la transmisión, los panelistas insistieron en que el desenlace del encuentro dependerá principalmente del rendimiento futbolístico de ambos equipos. Destacaron que Colombia llega al partido después de finalizar en el primer lugar de su grupo, incluido un empate sin goles frente a Portugal, mientras que Ghana consiguió avanzar tras una destacada actuación en la fase de grupos, en la que obtuvo un valioso empate frente a Inglaterra.