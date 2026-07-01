El brujo que sacrifica vacas para cambiar partidos y ahora se cruzará en camino de Colombia

La Selección Colombia ya conoce su próximo gran reto en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: la selección de Ghana. El compromiso, programado para el 3 de julio en el Estadio Kansas City, ha despertado una atmósfera particular no solo en lo deportivo, sino por la figura de Nana Kwaku Bonsam, un sacerdote tradicional africano que ha ganado notoriedad global por afirmar que influye espiritualmente en los resultados de la Copa del Mundo.

Detrás de este místico personaje se encuentra Stephen Osei Mensah, ciudadano ghanés. Tras sobrevivir a una grave explosión de gas en su adolescencia que le dejó marcas físicas, decidió abandonar la fe cristiana para consagrarse a las deidades tradicionales de su país. Dentro de su cultura, el término "Nana" representa un título honorífico de profundo respeto, mientras que "Bonsam" se traduce popularmente como "diablo" o "demonio", pseudónimo que adoptó para sus apariciones públicas.



El supuesto "embrujo" a Harry Kane en el Mundial 2026

La atención sobre Bonsam se reavivó durante la fase de grupos del presente Mundial tras el partido entre Inglaterra y Ghana en Boston. Horas antes del juego, el sacerdote aseguró haber realizado un ritual de la cultura ashanti utilizando una fotografía del delantero Harry Kane, pócimas de plantas sagradas y polvos blancos con el fin de disminuir la efectividad del capitán británico.

Durante los 90 minutos, las estadísticas de Kane decayeron notablemente: pasó de registrar siete remates contra Croacia a conectar solo tres tiros frente a Ghana, errando una opción clara frente al arco en un partido que finalizó 0-0. Tras el empate, el curandero publicó un video realizando un contra-ritual para "liberar" al goleador del Bayern Múnich.

Sacrifiqué una vaca para mis dioses hoy como les prometí, por los temas virales sobre mí amarrado a Harry Kane en el reciente partido entre Ghana vs. Inglaterra y también liberándolo para que anote en su partido contra Panamá. Aprecio a mis dioses y ancestros de la tierra por ayudarme Afirmó Stephen Osei Mensah en su cuenta oficial de Facebook.

El historial de Nana Kwaku Bonsam en las Copas del Mundo

El historial del autodenominado 'Diablo del Miércoles' con el fútbol de élite internacional no es nuevo y acumula intervenciones mediáticas desde hace más de una década:



Mundial de Brasil 2014: adjudicó a sus rituales la "lesión espiritual" de Cristiano Ronaldo en la rodilla antes del duelo entre Portugal y Ghana. En esa ocasión, los partes médicos oficiales confirmaron una tendinitis rotuliana y el astro portugués jugó el compromiso e incluso anotó un gol.

adjudicó a sus rituales la "lesión espiritual" de Cristiano Ronaldo en la rodilla antes del duelo entre Portugal y Ghana. En esa ocasión, los partes médicos oficiales confirmaron una tendinitis rotuliana y el astro portugués jugó el compromiso e incluso anotó un gol. Fase de Grupos 2026 (vs. Panamá): se viralizaron imágenes de un aficionado esparciendo polvos blancos en la tribuna antes del gol del triunfo 1-0 de Ghana. Usuarios en redes ligaron el acto a los rituales del sacerdote.

se viralizaron imágenes de un aficionado esparciendo polvos blancos en la tribuna antes del gol del triunfo 1-0 de Ghana. Usuarios en redes ligaron el acto a los rituales del sacerdote. Fase de Grupos 2026 (vs. Croacia): las cámaras de la transmisión oficial enfocaron a Bonsam en la tribuna en el momento exacto en que el VAR validaba el empate parcial de Ghana, encuentro que finalmente ganó el cuadro europeo por 2-1.

¿Ha lanzado advertencias contra la Selección Colombia?

Hasta el momento, de cara al partido definitivo del 3 de julio, Nana Kwaku Bonsam no ha emitido declaraciones directas sobre los jugadores de la Selección Colombia ni ha anunciado rituales en contra del esquema dirigido por Néstor Lorenzo.