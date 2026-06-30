Reconstruir Venezuela tras los terremotos costaría 6.700 millones de dólares

La Corporación Andina de Fomento (CAF) estimó que las pérdidas materiales ocasionadas por los recientes terremotos en Venezuela ascienden a 6.700 millones de dólares, una cifra que servirá como punto de partida para la creación de un fondo de reconstrucción del país.

La proyección fue dada a conocer por el vicepresidente de la entidad financiera multilateral y constituye la primera valoración técnica sobre el impacto económico de la emergencia que ha dejado más de 1.700 personas fallecidas, de acuerdo a cifras oficiales.

El cálculo busca establecer la magnitud de los recursos que serán necesarios para iniciar la recuperación de la infraestructura afectada y apoyar la estabilización económica en una etapa posterior a la emergencia.

¿Por qué la CAF calcula que la reconstrucción de Venezuela costará 6.700 millones de dólares?

Según la entidad, el monto de 6.700 millones de dólares representa una referencia inicial para estructurar el fondo que financiaría las primeras etapas de reconstrucción.

Este cálculo técnico permitirá dimensionar el volumen de inversión requerido para atender los daños sufridos por la infraestructura y otros activos físicos del país.

La cifra también servirá como insumo para evaluar el alcance de las intervenciones que deberán realizarse durante el proceso de recuperación y para definir los mecanismos de financiación que podrían ponerse en marcha con el apoyo de organismos multilaterales.

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La estimación económica presentada por la CAF se conoce en un contexto de expectativa internacional sobre el futuro político y económico de Venezuela.

La cifra de 6.700 millones de dólares corresponde únicamente al cálculo preliminar de los daños materiales. Sin embargo, el proceso de reconstrucción abarcaría un alcance mayor que incluiría la recuperación de infraestructura esencial y otros componentes necesarios para restablecer el funcionamiento del país.