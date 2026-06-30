Terremoto en Venezuela: qué materiales usaron en Misión Vivienda y por qué colapsaron

El biólogo y rescatista voluntario Jorman Piñero denunció en Blu Radio las deficiencias estructurales de los complejos de Misión Vivienda en La Guaira tras el reciente sismo. Según el testimonio, la falta de preparación estatal obligó a la comunidad y a voluntarios a asumir las primeras 30 horas de rescate sin apoyo institucional.

Durante la entrevista, se cuestionó el uso de poliespuma o "anime", nombre con el que se conoce al poliestireno expandido en Venezuela, dentro de las edificaciones del programa social fundado por Hugo Chávez. Piñero aclaró que este componente se utiliza habitualmente como relleno para aligerar las estructuras.

"No tengo conocimiento técnico para decirte que fue por el material que fueron construidos. Yo allí vi estructuras de telgopor, anime le decimos... Según entiendo, la usan como relleno para hacer más liviana la estructura", explicó.

¿Por qué colapsaron los edificios de Misión Vivienda?

El colapso de un edificio de 12 pisos y 90 apartamentos en Tanaguarena, donde habitaban unas 450 personas, responde a una acumulación de factores que van más allá de los materiales de construcción. Piñero señaló directamente a la magnitud del sismo, las fallas en la planificación urbana y la falta de rigor técnico.

"Se entiende que es por estudio de suelos que tal vez no fue adecuado", afirmó el voluntario, quien también apuntó a la corrupción y a la grave negligencia en la respuesta logística inicial como agravantes de la tragedia humanitaria.



¿Cuántos muertos dejó el sismo en Venezuela?

El rescatista cuestionó las cifras oficiales presentadas por las autoridades venezolanas frente a las estimaciones internacionales. Mientras el balance gubernamental reconoce 1.700 fallecidos, organismos como Naciones Unidas reportan cerca de 50.000 desaparecidos.

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"Las cifras que están dando son una falta de respeto. Nada más en el edificio donde yo trabajé, con certeza por lo menos hay más de 400 personas muertas ahí", sentenció Piñero. El voluntario relató que la escasez de herramientas retrasó el salvamento de sobrevivientes, provocando el deceso de otros tres civiles atrapados por deshidratación y síndrome de aplastamiento.

Escuche la entrevista completa aquí: