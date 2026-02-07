En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
James Rodríguez
Inflación
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Advierten a quienes están casados por ocultar este detalle: ley los podría dejar sin un peso

Advierten a quienes están casados por ocultar este detalle: ley los podría dejar sin un peso

La ley es clara y las consecuencias pueden ser más drásticas de lo que muchos imaginan, al punto de dejar a algunos sin un solo peso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad