Advierten a quienes están casados por ocultar este detalle: ley los podría dejar sin un peso

Para muchas parejas, comprar vivienda estando casado suele generar más dudas que certezas, especialmente cuando los ahorros provienen del esfuerzo individual de cada uno. Sin embargo, en Colombia, una práctica que durante años se consideró inofensiva puede terminar costando muy caro.

Resulta que ocultar el estado civil al momento de adquirir un inmueble puede dejar a una persona literalmente en la calle. La ley es clara y las consecuencias pueden ser más drásticas de lo que muchos imaginan, al punto de dejar a algunos sin un solo peso.



Ocultar el matrimonio lo dejaría en la calle

Al firmar una escritura pública de compraventa, el comprador está obligado a declarar su estado civil real. Decir que es soltero cuando existe un matrimonio vigente no es un simple error: es una irregularidad que afecta directamente a la sociedad conyugal. Esta sociedad nace de manera automática con el matrimonio y agrupa todos los bienes adquiridos de forma onerosa durante la unión, sin importar quién haya aportado el dinero.

Desde el punto de vista notarial y jurídico, registrar una propiedad ocultando al cónyuge constituye un ocultamiento de bienes. Esta situación suele salir a la luz en momentos críticos, como un divorcio o una separación definitiva, cuando se revisa con lupa el patrimonio que la pareja construyó a lo largo de los años.

Qué pasaría si se demuestra ocultamiento de bienes

Las consecuencias pueden ser bastante graves. Si el cónyuge afectado demuestra ante un juez que existió un ocultamiento deliberado, la sanción puede ser severa al momento de liquidar la sociedad conyugal. La ley contempla castigos que buscan desestimular este tipo de maniobras.

Entre las posibles sanciones están:



La pérdida de la cuota que le correspondería al infractor sobre ese bien.

La obligación de restituir el doble del valor del inmueble, en casos donde se pruebe el dolo.

Procesos adicionales por falsedad en documento público.

En términos prácticos, quien intentó quedarse con el 100 % de la propiedad podría terminar sin derecho alguno sobre ella.



Cómo proteger el patrimonio personal

Por fortuna, el ordenamiento colombiano ofrece mecanismos legales para proteger los ahorros sin tener que mentir ni exponerse a sanciones.

Las principales opciones son:



Capitulaciones matrimoniales: permiten definir, antes del matrimonio, qué bienes no harán parte de la sociedad conyugal.

permiten definir, antes del matrimonio, qué bienes no harán parte de la sociedad conyugal. Subrogación real: si la vivienda se compra con recursos provenientes de un bien adquirido antes de casarse, esto debe quedar expresamente consignado en la escritura.

si la vivienda se compra con recursos provenientes de un bien adquirido antes de casarse, esto debe quedar expresamente consignado en la escritura. Asesoría legal previa: consultar antes de comprar evita errores costosos.

Mentir en una escritura pública no solo pone en riesgo la vivienda, sino todo el patrimonio construido.