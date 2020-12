Aumento de $1.600.000 a congresistas se debió hacer para cumplir la ley: viceministro de Hacienda

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Lodoño, explicó en Mañanas BLU que el aumento de 5.2% en el salario de congresistas se ajusta a la ley y que este corresponde al reajuste de 2020.

“Este aumento corresponde al año 2020, no corresponde al 2021. Hasta hoy, no habíamos hecho el aumento, que por Constitución y por ley les correspondía a estas personas. Nosotros tenemos que esperar siempre una certificación de la Contraloría que nos diga cuál fue el aumento de los demás funcionarios. Estaba establecido que el aumento sería del IPC más 1.3%”, explicó.

Añadió la certificación de la Contraloría llegó en plena pandemia y el Gobierno buscó la manera de no hacer el aumento, pero este de debió hacer.

“Las leyes no se pueden revocar por decreto. Nosotros no tenemos la posibilidad de desconocer lo que la ley nos impone, que es hacer ese aumento. Existen una cantidad de jurisprudencia de la Corte Constitucional que dice que nosotros no podemos afectarles los ingresos a los altos funcionarios del Estado”, manifestó.

Finalmente, el funcionario dijo que esta semana el presidente Iván Duque deberá decretar el aumento del salario mínimo para más de 4 millones de colombianos.