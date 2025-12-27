El último programa del año: Autos y Motos, programa 27 de diciembre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 27 de diciembre de 2025, estos fueron los temas:
- La Primera Línea del Metro de Bogotá inició las pruebas dinámicas de sus trenes, un hito clave que acerca el proyecto a su operación comercial prevista para 2028.
- El Gobierno Nacional evalúa una propuesta para que la tarifa del SOAT se cobre según la cilindrada de los vehículos, lo que podría impactar directamente a motos y carros en Colombia.
- Perú anunció que será el primer país de Latinoamérica en contar con un tren de alta velocidad que superará los 300 kilómetros por hora.
- Bogotá recibió ya tres trenes del Metro y espera completar una flota de 30 unidades en octubre de 2026, con entregas programadas cada 15 días.
- La Unión Europea confirmó en 2025 que mantendrá los motores de combustión mediante el uso de gasolina sintética como alternativa a la electrificación total.
- Estados Unidos ratificó su respaldo a la ruta europea hacia la movilidad eléctrica, en medio de tensiones comerciales y cambios en la industria automotriz global.
- En Colombia, los incrementos en combustibles y peajes marcaron 2025 como un año de alta presión para los usuarios de las vías y el transporte.
Escuche el programa completo aquí: