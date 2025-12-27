El último programa del año: Autos y Motos, programa 27 de diciembre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 27 de diciembre de 2025, estos fueron los temas:



La Primera Línea del Metro de Bogotá inició las pruebas dinámicas de sus trenes , un hito clave que acerca el proyecto a su operación comercial prevista para 2028.

El Gobierno Nacional evalúa una propuesta para que la tarifa del SOAT se cobre según la cilindrada de los vehículos, lo que podría impactar directamente a motos y carros en Colombia.

Perú anunció que será el primer país de Latinoamérica en contar con un tren de alta velocidad que superará los 300 kilómetros por hora.

Bogotá recibió ya tres trenes del Metro y espera completar una flota de 30 unidades en octubre de 2026, con entregas programadas cada 15 días.

La Unión Europea confirmó en 2025 que mantendrá los motores de combustión mediante el uso de gasolina sintética como alternativa a la electrificación total.

Estados Unidos ratificó su respaldo a la ruta europea hacia la movilidad eléctrica, en medio de tensiones comerciales y cambios en la industria automotriz global.

, en medio de tensiones comerciales y cambios en la industria automotriz global. En Colombia, los incrementos en combustibles y peajes marcaron 2025 como un año de alta presión para los usuarios de las vías y el transporte.

