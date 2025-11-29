Grandes impactos del Salón del Automóvil 2025: Autos y Motos, programa 29 de noviembre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 29 de noviembre de 2025, estos fueron los temas:



Airbus ordenó la inspección inmediata de más de 6.000 aviones A320 tras detectar fallas en el sistema ELAC causadas por radiación solar intensa.

tras detectar fallas en el sistema ELAC causadas por radiación solar intensa. Avianca suspendió temporalmente la venta de tiquetes hasta el 8 de diciembre para reacomodar pasajeros afectados por la inmovilización de su flota A320.

para reacomodar pasajeros afectados por la inmovilización de su flota A320. BYD alcanzó 2.620 unidades vendidas en el Salón del Automóvil de Bogotá 2025 , creciendo 118% frente al año anterior.

, creciendo 118% frente al año anterior. Jetour presentó el G700, su SUV híbrida enchufable capaz de vadear 1,5 kilómetros del río Yangtsé a 7 km/h durante su prueba de lanzamiento en China.

a 7 km/h durante su prueba de lanzamiento en China. Geely Riddara superó en 30% su proyección de ventas inicial en su debut en el Salón del Automóvil de Bogotá 2025.

en su debut en el Salón del Automóvil de Bogotá 2025. Renault cerró el Salón 2025 con 1.078 unidades vendidas , impulsada por el éxito del Boreal, y creció 18,5% frente al año pasado.

, impulsada por el éxito del Boreal, y creció 18,5% frente al año pasado. Porsche, Audi, Cupra y Volkswagen reportaron fuerte demanda en el Salón del Automóvil 2025 bajo la operación de Porsche Colombia, destacando especialmente los modelos eléctricos.

Escuche el programa completo aquí: