Grandes impactos del Salón del Automóvil 2025: Autos y Motos, programa 29 de noviembre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 29 de noviembre de 2025, estos fueron los temas:
- Airbus ordenó la inspección inmediata de más de 6.000 aviones A320 tras detectar fallas en el sistema ELAC causadas por radiación solar intensa.
- Avianca suspendió temporalmente la venta de tiquetes hasta el 8 de diciembre para reacomodar pasajeros afectados por la inmovilización de su flota A320.
- BYD alcanzó 2.620 unidades vendidas en el Salón del Automóvil de Bogotá 2025, creciendo 118% frente al año anterior.
- Jetour presentó el G700, su SUV híbrida enchufable capaz de vadear 1,5 kilómetros del río Yangtsé a 7 km/h durante su prueba de lanzamiento en China.
- Geely Riddara superó en 30% su proyección de ventas inicial en su debut en el Salón del Automóvil de Bogotá 2025.
- Renault cerró el Salón 2025 con 1.078 unidades vendidas, impulsada por el éxito del Boreal, y creció 18,5% frente al año pasado.
- Porsche, Audi, Cupra y Volkswagen reportaron fuerte demanda en el Salón del Automóvil 2025 bajo la operación de Porsche Colombia, destacando especialmente los modelos eléctricos.
