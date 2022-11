14 de noviembre de 2022 - Bla Bla Blu, programa completo

Este lunes, 14 de noviembre, en Bla Bla Blu, con Mauricio Quintero, pasó por los micrófonos Aníbal Ramírez, el popular ‘Pistolita’, el requinto que acompañó a Darío Gómez por cuatro décadas.

“La noche que me dieron la noticia que Darío Gómez había muerto no pude dormir, pero cuando eran como las 4:00 de la mañana me quedé dormido como 15 minutos y en eso vi cómo mi amigo salió del baño vestido de blanco. Yo estaba en la alcoba llorando, él salió y me abrazó”, dijo.

Además, en historias que merecen ser contadas, nos acompañó Estela Luz Pretelt, de la Fundación Colombiana de Anorexia y Bulimia.