7 de julio de 2021 – Bla Bla BLU, programa completo

Este miércoles, 7 de julio, en Bla Bla BLU hablamos con la actriz Natalia Jerez quien relató cómo fueron sus inicios, su vida como comunicadora y sus papeles en las diferentes novelas en las que ha actuado.

Habló sobre su faceta de madre, la cual le ha dejado miles de enseñanzas que son aplicadas en su día a día.

"Yo duré 30 años de mi vida sin querer ser mamá y ahora que soy madre me pregunto, ¿cómo me iba a perder esto en la vida? Este aprendizaje no se compara con absolutamente nada”, indicó.

También hablamos con María Paula Alonso, especialista en comunicación asertiva y coach en programación sobre las afirmaciones diarias.

Escuche el programa completo en Bla Bla BLU aquí: