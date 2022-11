8 de noviembre de 2022 - Bla Bla Blu, programa completo

Este martes, 8 de noviembre, en Bla Bla Blu estuvo la deportista de alto rendimiento Angélica Hernández, para hablar, entre otras cosas, sobre el lanzamiento de un libro donde esclarece todo lo sucedido con su proceso judicial.

"Me montaron en un falso positivo porque yo haciendo la publicidad sobre productos cannábicos me llevan a Armenia, me dicen que yo tengo una orden de captura, me presentan una banda y que yo soy la influenciadora de ellos", señaló Hernández.

Por otra parte, se conversó con Germán Puerta, comunicador y divulgador científico, entre otros temas, sobre la paradoja de Fermi, la explicación de por qué sí existen miles de planetas donde puede haber vida extraterrestre.

