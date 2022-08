9 de agosto de 2022 - Bla Bla Blu, programa completo

Este martes, 9 de agosto, en Bla Bla Blu, con Mauricio Quintero, pasó por los micrófonos el actor colombiano Juan Pablo Espinosa quien aparece en el recién estreno de Netlfix 'Keep Breathing’.

"Toda la vida he celebrado quien soy y he trabajo cada día en ser el mejor actor que pueda ser, he contado con mucha suerte y apoyo, se lo debo todo a Colombia", reconoció Espinosa.

Y, en la segunda hora del programa, como todos los martes a las 11:00 de la noche, participó el astrónomo Germán Puerta hablando sobre la tercera y última parte de la asombrosa historia del hombre al que le debemos casi todo, Galielo Galilei.

