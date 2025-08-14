Publicidad

Bla Bla Blu, programa completo del 13 de agosto de 2025

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 13 de agosto de 2025, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 14, 2025 09:40 a. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 13 de agosto, en Bla Bla Blu:

  • El actor Miguel González habló sobre su participación en 'Delirio', la reciente serie colombiana estrenada en Netflix. También contó detalles de la adaptación del libre y de la música que aparece en los episodios.
  • En la sección 'Tutoriales radiales', Maira Pérez, experta en marketing y publicidad dio consejos a los oyentes para conectar más fácilmente con las personas.
