Bla Bla Blu, programa completo del 13 de agosto de 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 13 de agosto, en Bla Bla Blu:



El actor Miguel González habló sobre su participación en 'Delirio', la reciente serie colombiana estrenada en Netflix. También contó detalles de la adaptación del libre y de la música que aparece en los episodios.

En la sección 'Tutoriales radiales', Maira Pérez, experta en marketing y publicidad dio consejos a los oyentes para conectar más fácilmente con las personas.