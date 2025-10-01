Bla Bla Blu, programa completo del 30 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este martes, 30 de septiembre, en Bla Bla Blu:



Alberto Linero habló sobre la polarización que se está viviendo en el mundo en medio de esta época de comunicación digital . Asimismo, envió un mensaje de esperanza pese a los momentos complejos que cada persona pueda estar pasando.

. Asimismo, envió un mensaje de esperanza pese a los momentos complejos que cada persona pueda estar pasando. El astrónomo Germán Puerta realizó el especial sobre los 10 tesoros del cielo. De hecho, le preguntó a los oyentes si han observado a simple vista el Cinturón de Orión.