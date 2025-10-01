En vivo
Bla Bla Blu, programa completo del 30 de septiembre de 2025

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 30 de septiembre de 2025, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este martes, 30 de septiembre, en Bla Bla Blu:

  • Alberto Linero habló sobre la polarización que se está viviendo en el mundo en medio de esta época de comunicación digital. Asimismo, envió un mensaje de esperanza pese a los momentos complejos que cada persona pueda estar pasando.
  • El astrónomo Germán Puerta realizó el especial sobre los 10 tesoros del cielo. De hecho, le preguntó a los oyentes si han observado a simple vista el Cinturón de Orión.

