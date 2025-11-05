Bla Bla Blu, programa completo del 4 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este martes, 4 de noviembre, en Bla Bla Blu:
- El escritor David Marín García recordó cómo vivió la toma al Palacio de Justicia y la coincidencia que compartió cuando tenía seis años con los bomberos que atendieron esta emergencia.
- El astrónomo Germán Puerta contó detalles curiosos sobre la perrita Laika en el espacio. Además, interactuó con los oyentes con la pregunta: ¿Sabía usted que a la perrita Laika la lanzaron al espacio sabiendo que no volvería?