Bla Bla Blu, programa completo del 4 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este martes, 4 de noviembre, en Bla Bla Blu:



El escritor David Marín García recordó cómo vivió la toma al Palacio de Justicia y la coincidencia que compartió cuando tenía seis años con los bomberos que atendieron esta emergencia.

El astrónomo Germán Puerta contó detalles curiosos sobre la perrita Laika en el espacio. Además, interactuó con los oyentes con la pregunta: ¿Sabía usted que a la perrita Laika la lanzaron al espacio sabiendo que no volvería?