Bla Bla Blu, programa completo del 5 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 5 de noviembre, en Bla Bla Blu:
- El actor Robinson Díaz habló sobre su participación en la obra 'El Exorcista'. Además, analizó cómo ahora las personas quieren experiencias diferentes, que los conecten con los demás, y por eso ha aumentado la asistencia en los teatros del país.
- Mauricio Henao, conocido como el entrenador de la felicidad, compartió con los oyentes algunos consejos para dejar de compararse con los demás y seguir su camino a su propio ritmo, paso a paso.