Bla Bla Blu, programa completo del 5 de noviembre de 2025

El actor Robinson Díaz habló sobre su participación en la obra 'El Exorcista'. Además, analizó cómo ahora las personas quieren experiencias diferentes, que los conecten con los demás, y por eso ha aumentado la asistencia en los teatros del país.

Mauricio Henao, conocido como el entrenador de la felicidad, compartió con los oyentes algunos consejos para dejar de compararse con los demás y seguir su camino a su propio ritmo, paso a paso.