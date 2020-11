03 de noviembre de 2020 – Blog Deportivo, programa completo

Este martes en Blog Deportivo estuvo Ricardo Artigas, extécnico del Cúcuta Deportivo, quien habló sobre su salida del equipo 'motilón'.

"Me voy triste por tener que dejarlos por fuerza mayor, pero tranquilo porque ellos son un reflejo de lo que uno hace", comentó.

Además, William Tesillo, jugador de León de México y de la Selección Colombia, se refirió a su opción de volver a ser convocado con la 'Tricolor' en la próxima fecha de Eliminatorias.

"Acá (Club León) he jugado de central, y a veces faltando unos minutos me pone de lateral. Cómo siempre lo he dicho, los que estuvieron en estas Eliminatorias lo hicieron muy bien", dijo.

Por otro lado, le contamos cómo evoluciona el estado de salud de Diego Armando Maradona, quien será operado de un coágulo en su cerebro.

Escuche el programa completo de Blog Deportivo aquí: