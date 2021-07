19 de julio de 2021 – Blog Deportivo, programa completo

Este lunes en Blog Deportivo estuvo Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quien hizo un balance sobre la primera fecha de la liga colombiana con público en los estadios

"Eso estimula a todos, a los equipos, a los jugadores. Es un paso adelante y esperamos que con el tiempo podamos incrementar ese número", dijo.

El futbolista colombiano Yéiler Góez, quien fue figura en la victoria del Colón de Santa Fe ante River Plate en el Monumental, habló sobre su destacado rendimiento en Argentina.

"Me han dado mucha confianza. Lo que me generan también mis compañeros, en que los más jóvenes también se pueden soltar. En que no les den temor enfrentar equipos grades", comentó.

Entretanto, el análisis de la primera fecha del fútbol colombiano en la que triunfaron América, Millonarios, Quindío, Bucaramanga y Cali.

Escuche el programa completo de Blog Deportivo en el audio adjunto: