22 de abril de 2021 – Blog Deportivo, programa completo

Este jueves en Blog Deportivo Javier Hernández Bonnet reveló en primicia que Argentina le solicitaría a Colombia el aval para “desmontarse” de la Copa América, que se realizará en junio y julio de 2021.

“El Gobierno argentino le solicitará a Colombia el aval para desmontarse de la Copa América y que Colombia la realice en su totalidad”, dijo.

Por otro lado, hablamos con Ramiro Ruiz, presidente de Envigado, sobre el fallido traspaso de Yeison Guzmán al Cruzeiro."No había firma de contrato, es una propuesta firmada", afirmó.

Además, Arturo Acosta Villaveces, liquidador del Cúcuta Deportivo, habló sobre el caso del equipo.

“No me tragué el cuento que nos habían botado sin ninguna fórmula de juicio y que el derecho no valía nada, por eso exigí a la Superintendencia que decretara el embargo de ese derecho. La Dimayor pensó que no tenía que hacer caso al juez (…) Dijeron que era absolutamente ajenos a los temas económicos”, expresó.

Por último, la información sobre el duro contrapunteo entre Florentino Pérez y Aleksandr Ceferino, presidente de la UEFA, por la Superliga.

"Florentino Pérez quiere que yo me vaya porque quiere un presidente que le obedezca", afirmó Ceferino.

Escuche el programa completo de Blog Deportivo en el audio adjunto: