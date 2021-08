24 de agosto de 2021 – Blog Deportivo, programa completo

Este martes se debatió en Blog Deportivo la reciente convocatoria de Reinaldo Rueda para enfrentar la fecha triple de las Eliminatorias a Catar 2022.

Siguiendo el tema de las Eliminatorias, Adolfo Andrade, padre del jugador de Nacional Andrés Andrade, habló de la convocatoria de su hijo a la Selección Colombia.

Andrade aseguró que "el fútbol en ese entonces era muy diferente al de ahora, la virtud que tiene mi hijo es el pase gol y que encara cuando está mano y mano. En el trabajo es un profesional total".

Entretanto, se conectó Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, para dar su punto de vista sobre el anuncio de clubes ingleses de no liberar a jugadores para disputar Eliminatorias y el posterior comunicado de Fifa.

"Es un tema de sentido común y no podemos extender una crisis cuando realmente no hay ningún sentido para hacerlo. Es que no es solo Inglaterra, nosotros tenemos carta de otros equipos; son todos o no es ninguno”, aseguró Jesurún.

Estas y más noticias del mundo del deporte en el programa completo de Blog Deportivo: