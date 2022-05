4 de mayo de 2022 – Blog Deportivo, programa completo

Este miércoles, 4 de mayo, el árbitro Wilmar Roldán, quien el pasado martes alcanzó, con el Estudiantes vs. Nacional de Montevideo, sus 100 compromisos como árbitro en Copa Libertadores, indicó, en conversación con Blog Deportivo, que sabiendo que llegaría a su centenar de juegos en el torneo internacional, estaba como el día de su primer partido.

"Yo estuve como cuando iba a debutar, fue una emoción generalizada, tenía mucha alegría", indicó Roldán.

Entretanto, después del reclamo de puntos que hizo ante la Dimayor el club Jaguares por la actuación de Agustín Julio como técnico de Independiente Santa Fe, en la derrota sufrida por la fecha 18 de la Liga BetPlay, el presidente del cuadro capitalino, Eduardo Méndez, habló en el programa Blog Deportivo sobre dicha demanda.

Méndez cuestionó el actuar del presidente de Jaguares y afirmó que “no tuvo la amabilidad de llamar. (…) Nunca me he quejado del arbitraje, nunca he presentado una queja porque siempre he considerado que los árbitros han actuado de buena fe y, que, si se equivocan, es como cualquiera”.

Por último, el Real Madrid se enfrentará por tercera vez en una final de Champions League al Liverpool, equipo del colombiano Luis Díaz, tras la remontada sobre el Manchester City en el Santiago Bernabéu.

Estas y más noticias del mundo del deporte en el programa completo de Blog Deportivo: