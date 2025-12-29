Lotería de Cundinamarca, resultados del sorteo hoy lunes 29 de diciembre de 2025

La Lotería de Cundinamarca volvió a posicionarse entre los juegos de azar más seguidos del país durante la noche del lunes 29 de diciembre de 2025, jornada en la que se realizó el sorteo número 4782. Como ocurre cada semana, miles de jugadores estuvieron atentos a la publicación de los resultados oficiales, impulsados por un atractivo plan de premios que distribuyó ganancias en diferentes regiones de Colombia.

La constancia de sus sorteos y la variedad de categorías premiadas han convertido a este juego en uno de los más consultados, especialmente en las noches de lunes, cuando se renueva la expectativa por conocer los números ganadores.



Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes, 29 de diciembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios secos – Resultados completos

Además del premio principal, el sorteo incluyó una amplia lista de premios secos, una de las secciones más esperadas por la cantidad de oportunidades de ganar.



¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

El sorteo se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que la fecha coincida con un día festivo, el juego se traslada al martes, conservando el mismo horario. La transmisión oficial puede verse a través de la fan page de Facebook de la entidad.



¿Dónde comprar la Lotería de Cundinamarca?

Los billetes pueden adquirirse de manera segura en canales autorizados, entre ellos:

