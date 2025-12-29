En vivo
Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Baloto y Revancha, resultados del sorteo hoy lunes 29 de diciembre de 2025

Baloto y Revancha, resultados del sorteo hoy lunes 29 de diciembre de 2025

El sorteo de Baloto y Revancha del lunes 29 de diciembre de 2025 no tuvo ganadores del premio mayor, elevando el acumulado total.

