MiLoto, resultados del sorteo hoy lunes 29 de diciembre de 2025

Este lunes, 29 de diciembre de 2025, el sorteo número 457 de MiLoto se llevó a cabo el sorteo del premio mayor, el cual ascendía a una suma de $250 millones de pesos.

El resultado oficial, según la información verificada por el operador del juego, confirmó que no hubo ningún jugador que acertara los cinco números, por lo que no hay ganador. Los números ganadores de MiLoto de este lunes fueron:



Cómo se juega MiLoto

MiLoto es uno de los juegos de suerte y azar que se ha posicionado en el mercado colombiano, compartiendo espacio con otros juegos tradicionales como Baloto y las loterías regionales.

Este tipo de sorteos, autorizados y vigilados por la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), contribuyen significativamente a la financiación del sistema de salud en el país, conforme a la legislación vigente que rige el monopolio rentístico.

