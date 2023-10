Convocatoria para la Selección Colombia: 5 de octubre de 2023 – Blog Deportivo, programa completo

Este jueves, 5 de octubre, el delantero del América Adrián Ramos habló sobre la reciente convocatoria para la Selección Colombia.

"La verdad me gustaría seguir los pasos como entrenador, pero sabemos que esto lo va sintiendo uno en el día a día. Hasta hoy lo siento y estoy seguro que seguiré vinculado al fútbol y bueno ya veremos cuando tome esa decisión de dar ese paso en mi carrera", expresó.

Además, René Higuita, exfutbolista colombiano, dio detalles sobre su experiencia como actor.

"Yo me he sentido bastante bien, cómodo y he estado con algunos amigos en esa parte de actuación de hecho hace poquito se saco un disco de Carlos zafra de no me mires, no me retes y fue una experiencia más de actor, contar la vida como yo siempre la había querido contar", comentó.

Por último,

en la tabla de la Eliminatoria Sudamericana, Uruguay está en la cuarta posición con tres puntos, mientras la Selección Colombia es tercera con cuatro unidades.

Estas y más noticias del mundo del deporte en el programa completo de Blog Deportivo: