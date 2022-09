Cumpleaños ‘El Pibe’: las mejores anécdotas de Julio Comesaña con Valderrama

Este viernes pasó por los micrófonos de Blog Deportivo el entrenador Julio Comesaña, quien recordó anécdotas con ‘El Pibe’ Valderrama a propósito del cumpleaños de uno de los jugadores más emblemático en la historia del fútbol colombiano.

“‘El Pibe’ es autentico, ese es Valderrama. Una vez, tras un problema entre ‘El Pibe’ y Montecinos, les dije que ellos hicieran la charla técnica. Así fue y lo hicieron muy bien. Cuando había problemas, Pacheco se la daba a Valenciano y Valderrama a Montecinos, hacíamos goles por todos lados”, dijo.

Comesaña puntualizó en la seriedad de ‘El Pibe’ para afrontar cada uno de sus compromisos, desde un entrenamiento hasta el partido más importante.

Además, recordó una situación que sucedió en un partido que iba perdiendo el Junior con Nacional por 3-0.

“Nacional era un muy buen equipo, era un partido parejo y de pronto nos hicieron un gol, en pocos minutos nos hicieron los otros dos. Yo no estaba inconforme con el rendimiento del equipo, fuimos al camerino y cuando suena el timbre para salir nadie se levantó. Salimos y yo vi que en el túnel Valderrama estaba hablando con todos, salieron a la cancha y empezaron a jugar y metimos tres goles. Luego me preguntan qué cambios hice y si yo hubiera hablado (en el camerino), nos meten siete”, añadió.

Por último, Comesaña contó cuando el presidente de la República lo llamó para que no pusiera a Valderrama.

“Cuando a ‘El Pibe’ lo operaron previo al campeonato del mundo, venía la Copa Libertadores. Yo hablé con Carlos y me dijo que estaba listo. Nos fuimos a Paraguay y un día antes del partido con Olimpia llamaron por teléfono a pedir que no lo pusiera. Llamé a la habitación del ‘Pibe’ y me contestó Valenciano y me dijo que venía a mi habitación a decirme que desde la Presidencia le dijeron que no jugara. Al final jugó porque el ‘Pibe’ es así, él dijo que iba a jugar y cumplió”, puntualizó.

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama cumple 61 años de hacer historia. Su imagen y talento lo convirtieron en un ícono alrededor del mundo y en uno de los referentes del deporte colombiano.