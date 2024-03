Dayro Moreno es histórico: 18 de marzo de 2024 – Blog Deportivo, programa completo

Este lunes en Blog Deportivo se recordaron los datos detrás del histórico gol 225 de Dayro Moreno en el fútbol colombiano.

Además, Jaime de la Pava dejó de ser el entrenador del Deportivo Cali y ya hay candidatos para reemplazarlo.

Entretanto, el delantero Óscar Estupiñán habló del triplete que marcó en el fútbol brasileño.

"En estos momentos me siento muy cómodo, ahora en Bahía, por la confianza que he encontrado en el cuerpo técnico y obviamente de mis compañeros. También el sistema de juego me ayuda bastante", dijo.