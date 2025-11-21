Dura sanción para Luis Díaz: 21 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 21 de noviembre de 2025:



Nacional volvió a derrotar al América en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El futbolista Argentino Ángel Di María habló en una entrevista sobre su carrera en el fútbol y su futuro.

y su futuro. El entrenador argentino Marcelo Bielsa dio una rueda de prensa en la que se refirió a su continuidad en Uruguay .

. Jorge Ramírez, analista arbitral , se refirió a la falta que le pitaron recientemente a Luis Díaz y a las expulciones de Gerardo Bedoya.

, se refirió a la falta que le pitaron recientemente a Luis Díaz y a las expulciones de Gerardo Bedoya. Luis Díaz tendrá una fuerte sanción en el Bayern Munich tras la acción de falta que le costó una tarjeta roja cen el partido contra el PSG.

Escuche el programa completo aquí: