¿Falcao jugará el Mundial? 20 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 20 de febrero de 2026:



El exjugador y técnico argentino Rubén Capria se refirió al presente del colombiano Juan Fernando Quintero y analizó su rendimiento.

se refirió al presente del colombiano Juan Fernando Quintero y analizó su rendimiento. Debate por el rumor de que Falcao García pueda jugar el Mundial con Colombia si cumple ciertos requisitos.

con Colombia si cumple ciertos requisitos. Radamel Falcao García sufrió una leve lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha, pero alcanzaría a llegar al duelo frente a Atlético Nacional.

de la pierna derecha, pero alcanzaría a llegar al duelo frente a Atlético Nacional. Este fin de semana arranca la fecha 8 de la Liga BetPlay Dimayor.

de la Liga BetPlay Dimayor. Junior puso en la mira a Grêmio y Botafogo por retrasos en los pagos de José Enamorado y Jordan Barrera, respectivamente.