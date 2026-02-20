¿Falcao jugará el Mundial? 20 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 20 de febrero de 2026:
- El exjugador y técnico argentino Rubén Capria se refirió al presente del colombiano Juan Fernando Quintero y analizó su rendimiento.
- Debate por el rumor de que Falcao García pueda jugar el Mundial con Colombia si cumple ciertos requisitos.
- Radamel Falcao García sufrió una leve lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha, pero alcanzaría a llegar al duelo frente a Atlético Nacional.
- Este fin de semana arranca la fecha 8 de la Liga BetPlay Dimayor.
- Junior puso en la mira a Grêmio y Botafogo por retrasos en los pagos de José Enamorado y Jordan Barrera, respectivamente.